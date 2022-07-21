Мурманские школьники участвуют в финале конкурса «Большая перемена» в Артеке

20 июля в международном детском центре «Артек» в Крыму прошло первое учредительное собрание российского движения детей и молодёжи. Во время общения с его участниками президент Владимир Путин дал согласие возглавить наблюдательный совет новой организации. На этом съезде участники движения должны будут сами выбрать его название.

В «Артеке» сейчас находятся двое школьников из Мурманской области – полуфиналисты конкурса «Большая перемена» Анастасия Карева из ЗАТО Александровск и Валерий Панаськов из Мурманска. В этом году в конкурсе приняли участие 17917 заполярных школьников.

«Это очень здорово, что «Большая перемена» даёт вам множество возможностей для того, чтобы понять и раскрыть свои сильные стороны, обрести новых друзей, познакомиться с самыми разными профессиями, специальностями, направлениями деятельности», – обратился Президент РФ к ребятам.

Министерство образования и науки Мурманской области отмечает, что новое движение детей и молодёжи подразумевает воспитательную работу с учащимися школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов и вузов. Участниками смогут стать дети от 6 до 18 лет.

Фото: пресс-службы международного детского центра «Артек».