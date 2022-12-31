Мурманские школьники вернулись с экскурсионной поездки «Новогодние каникулы»

Юные мурманчане провели в Москве 5 дней. За это время школьники познакомились с историей столицы нашей Родины, посетили музеи, выставки, цирк, побывали на Кремлевской ёлке.

Вчера ребят на железнодорожном вокзале встретили родители и педагоги.

Как сообщает администрация города Мурманска, путешествие в новогоднюю Москву стало отличным подарком обучающимся образовательных учреждений, проявивших себя в творчестве, спорте, гражданско-патриотических мероприятиях.

Всего бесплатной поездкой наградили 94 мурманских школьника.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24102&page=1