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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 09:45

Мурманские школьники вошли в тройку лучших на всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям

Воспитанники Муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА заняли третье место на X Всероссийской командной инженерной олимпиаде школьников по 3D-технологиям.

Олимпиада проходила с 16 по 20 апреля в Санкт-Петербурге на площадке исторического парка «Россия — моя история».

Мурманскую область представляли две команды: 5-6 и 9-11 классов.

Для участия в номинации «3D-моделирование и прототипирование» школьники из 5-го класса Кадетской школы города Мурманска Тимур Русак и Иван Богданов подготовили модель лидера эскадренных миноносцев «Ташкент», а также создали серию значков к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ученики 10-х классов школ №57 Иван Березин и №31 Степан Махиборода участвовали в номинации «Промышленный дизайн».

Ребята представили на конкурсе модель бытового прибора в стиле 50-х годов ХХ века, а также создали предметы интерьера к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Команда мурманских старшеклассников была отмечена третьим призовым местом.

К участию в олимпиаде команды подготовил учитель труда (технологии) Кадетской школы города Мурманска, педагог Муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА Михаил Титов.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29801&page=1

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