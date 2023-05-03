Мурманские школьники выбирают проект благоустройства общественных территорий

В образовательных учреждениях города Мурманска проходят мероприятия в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для учеников младших классов организованы тематические уроки, выставки детских рисунков, посвященных родному городу. Старшеклассники принимают участие в беседах и проектной работе.

Сегодня в МБОУ «Гимназия №6 города Мурманска» для учащихся 10-11-х классов состоялось мероприятие в формате открытого диалога «Ориентация — Север! Ориентация — Мурманск!». Ребята, разделившись на несколько команд, обсудили, какие изменения необходимы территориям, представленным на Всероссийское голосование за объекты благоустройства в Мурманске. Каждая из команд представила свой проект изменений общественных пространств.

Учащиеся гимназии считают, что чем больше людей будет вовлечено в проектирование, обсуждение и благоустройство, тем чище и комфортнее будет становиться Мурманск. Старшеклассники проголосовали за благоустройство той городской территории, которую они выбрали.

Напомним, в Мурманске на голосование представлены шесть дворов и три общественных зоны. На сегодняшний день лидером по числу голосов является площадь Пять Углов.

Принять участие в голосовании может каждый мурманчанин старше 14 лет на платформе 51.gorodsreda.ru с использованием учетной записи на портале Госуслуг. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24928&page=1