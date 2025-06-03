Мурманские школьники высадили 460 саженцев китайской гвоздики на улице Карла Маркса

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» в рамках губернаторского проекта организации временных общественно полезных работ «Работа рядом» в течение лета ежемесячно предоставляет 100 рабочих мест для трудоустройства школьников 14-17 лет. Юношам и девушкам поручается уборка тротуаров и зелёных зон, а также высадка цветов на клумбы и в вазоны.

Так, 3 июня группа мурманской молодежи работала в районе дома №36 по улице Карла Маркса, где расположен памятный знак полному кавалеру ордена Славы разведчику Ивану Бородулину. Ребята высадили у памятника и на окрестных клумбах 460 саженцев китайской гвоздики.

При организации трудовой деятельности школьников строго соблюдается законодательство, связанное с возрастом работников. Подростки 14-15 лет могут быть заняты не более 24 часов в неделю, 16-17 лет — не более 35 часов. Запрещено привлекать ребят к погрузочным и лакокрасочным работам.

Как отмечает администрация города Мурманска, устраиваясь на временную работу, юноши и девушки проходят обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности. Им выдают спецодежду и инвентарь, доставляют к местам работы.

В этом году в Мурманске для трудоустройства школьников и студентов запланированы 1306 рабочих мест. Из них 300 (по 100 в месяц) предоставляет УДХ. 1000 подростков будут заняты в подготовке школ к новому учебному году, на данный момент в образовательных организациях уже работают 188 человек. И ещё 6 рабочих мест организует муниципальное автономное учреждение молодёжной политики «Молодёжь51».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30119&page=1