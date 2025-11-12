Мурманские школьники вышли в финал Межрегионального химического турнира

9 ноября на площадке мурманской гимназии №5 прошёл региональный этап Межрегионального химического турнира. Более 70 школьников со всей Мурманской области соревновались в решении нестандартных задач по химии.

По итогам состязаний хозяева турнира — ученики гимназии №5 — одержали верх в командном зачёте.

В личном первенстве также отличились мурманчане. Дипломами «Лучший докладчик» и «Лучший оппонент» награждены Елизавета Емельянова (Мурманский политехнический лицей), Ульяна Васёха (Мурманский международный лицей), Илья Кузьмичев (гимназия №5) и Арслан Абдуллин (Мурманский академический лицей). Дипломы «За первые шаги в науку» получили Елизавета Абакумова (Губернаторский лицей) и Екатерина Фурсова (Мурманский политехнический лицей).

Победитель этапа — команда гимназии №5 и команды призёров турнира (гимназии №№3 и 10, Губернаторский лицей, Мурманский политехнический лицей, Мурманский международный лицей) награждены призами центрального оргкомитета XII Межрегионального химического турнира и представят Мурманскую область в феврале 2026 года на финальном этапе в Москве.

