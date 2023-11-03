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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.23 11:30

Мурманские школьники заняли второе место на всероссийском конкурсе театрализованных проектов на иностранных языках

Театральный коллектив Мурманского международного лицея «Дебют» занял второе место в очном этапе всероссийского конкурса театрализованных проектов на иностранных языках для школьников «Театр перевода». Ранее мурманские лицеисты вошли в число победителей заочного этапа конкурса, в котором приняли участие 157 коллективов, приславших видео театрализованного представления с переводом.

На очном этапе фестиваля, который прошёл в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, театральный коллектив «Дебют» занял II место. Артём Андреев, Евгений Бочаров, Анастасия Брянцева, Юрий Койцан, Ульяна Кузнецова, Олег Кузнецов, Егор Кучерявенков, Даная Мрачко, Антон Новолоцкий, Иван Целобёнок артистично сыграли героев постановки «Дик Уиттингтон и его кошка» и показали высокий уровень владения английским языком. Антон Новолоцкий, игравший одного из главных героев, был удостоен грамоты и отдельного приза за высокий уровень актёрского мастерства.

Также в программу мероприятия входила встреча участников фестиваля с президентом Российской академии образования, академиком Ольгой Васильевой, и экскурсия по Москве.

Призёров подготовили педагоги Мурманского международного лицея Марина Онопа, Роман Финский и Людмила Королькова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки,  в рамках плана «На Севере – жить» в Мурманской области активно развиваются школьные театры, в этому году они будут открыты в каждой общеобразовательной организации региона. Педагоги регулярно проходят курсы, на которых обучают режиссуре и актёрскому мастерству.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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