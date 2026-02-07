Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
Мурманские школьники завоевали 16 дипломов на XXII Всероссийском конкурсе имени Д.И. Менделеева

С 30 января по 1 февраля 2026 года в Москве прошёл XXII Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. В нём приняли участие свыше 1500 школьников со всей страны и из стран ближнего зарубежья.

В состав делегации Мурманской области вошли 20 учащихся из образовательных учреждений города Мурманска: школ №№31 и 49, гимназий №№2, 3, 6, 7, 9 и 10, лицея №2, Мурманского академического лицея, Мурманского международного лицея и Мурманского политехнического лицея.

Помимо защиты исследований, участники конкурса посетили культурные площадки столицы, включая Московский театр мюзикла и Московский академический театр сатиры.

Победителями стали: В. Ефименко (I степень, физика); М. Чугунов (I степень, эколого-географическая секция); Е. Головина и А. Морошану (I степень, IT-технологии); Е. Рыбакова (I степень, социально-психологическая секция); В. Голованов и Я. Лапицкая (I степень в своих секциях). 

Также дипломы получили Я. Ибрагимова, И. Троценко, К. Родионов, Л. Елисеева, С. Ласкина, С. Саломатин и Л. Копнина.

Дипломантами вне делегации стали мурманские школьники Д. Левицкая (II степень, филология) и В. Костенков (I степень, промышленность и экономика).

Педагоги-руководители удостоены грамот Фонда сохранения наследия Д.И. Менделеева. Яна Мишина, региональный представитель фонда, получила благодарность научного совета РАН за многолетний труд и системную работу с одарёнными детьми.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31838&page=1

