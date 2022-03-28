Мурманские школьники знакомятся с профессией коммунальщика

В Мурманской области продолжается информационная кампания, направленная на популяризацию знаний о работе ЖКХ и повышение престижа работников бытового обслуживания и коммунальных служб среди школьников. Напомним, в рамках неё пройдут экскурсии на объекты ЖКХ, открытые уроки и игры-викторины для учащихся.

Накануне представители Мурманского филиала АО «Ситиматик» рассказали 10-классникам Мурманского политехнического лицея про важность раздельного сбора отходов на экоуроке «Использование вторичных ресурсов». Ребята также узнали о товарах, которые можно сделать из полезных фракций отходов, а также о заполярных организациях, дающих вторую жизнь использованному пластику и бумаге.

«Детям нужно доносить информацию в простой и наглядной форме, тогда они с интересом погружаются в тему. Такие уроки помогают понять, как важна домашняя сортировка, многие ребята затем сами вовлекают в процесс родителей и друзей», - рассказала представитель «Экотехнопарка» Оксана Геращенко.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже писала, ученики медиашколы «Академия телевидения», в свою очередь, посетили самую большую в Мурманске котельную – Северную. Будущие журналисты познакомились с историей предприятия и увидели работу источника теплоснабжения. Юным корреспондентам удалось взять интервью у генерального директора АО «МЭС» – Алла Истомина ответила на вопросы школьников о том, какими качествами необходимо обладать сотруднику ресурсоснабжающей организации.