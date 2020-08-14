Мурманские школы к новому учебному году готовы

Во всех округах Мурманска идет итоговая приёмка образовательных учреждений. Готовность школ и детских садов к новому учебному году проверяет специальная комиссия. Сегодня к комиссии присоединились депутаты Совета депутатов города Мурманска. Один из объектов проверки — гимназия № 2. Летом здесь были проведены косметические ремонты помещений. А уже в 2021 году планируются работы по ремонту фасада с комплексной заменой оконных блоков.

— Комиссии осматривают школьные кабинеты, пищеблоки, спортивные залы и технические помещения, оценивают их санитарное состояние, проверяют исправность инженерных систем, — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. — Сотрудники гимназии ответственно подготовились к началу учебного года. Учреждение готово встречать детей.

Кроме текущих ремонтов, во всех школах и детских садах проводится подготовка к отопительному периоду: промывка систем отопления, прочистка и опрессовка водоподогревателей. Лето также ведутся работы по ремонту инженерных систем: канализации, водоснабжения, отопления, дренажной системы, а также вентиляции и освещения.

В условиях пандемии образовательные учреждения уделяют особое внимание охране здоровья детей и сотрудников.

— Этой осенью в школах города-героя будет введена обязательная термометрия учащихся на входе в здание, обработка и обеззараживание помещений. Уже закуплены бесконтактные термометры и дозаторы с антисептиком, которые будут размещены на входе, в туалетах и столовой, — рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Продолжилась в этом году и реализация программы «Тёплое окно» — стеклопакеты установлены в 17 образовательных организациях столицы Заполярья. Началось обновление фасадов — в 2020 году новый облик получат 4 учреждения.