Мурманские школы с помощью грантов успешно реализуют инновационные проекты

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил школу №11 областного центра. В прошлом году данное учреждение получило грант на реализацию инновационного проекта в системе общего образования Мурманской области.

Победа в номинации «Поддержка детского и юношеского чтения» позволила модернизировать помещение школьной библиотеки. За счёт выделенных средств приобретены световая песочница, стена для рисования мелом, 3D-принтер и ноутбуки-трансформеры.

— Школьная библиотека перестала быть просто местом для выдачи книг, — считает депутат городского Света депутатов, директор школы №11 Ирина Мазилкина. — Теперь это современное пространство, которое предоставляет качественные информационные услуги не только в печатном, но и в электронном и мультимедийном вариантах. Библиотека стала центром творчества, проектной деятельности и развития функциональной грамотности.

— Это интересное и яркое общественное пространство, которое нравится детям и позволяет по-другому выстраивать учебный процесс, — отметил Евгений Никора. — Такими небольшими шагами мы каждый год стараемся делать в наших школах что-то новое. Напомню, что на территории этого учреждения в прошлом году реализован первый этап обустройства футбольного поля. Летом работы на спортивной площадке будут завершены.

В этом году школа готовится принять участие в региональном конкурсе грантов «Современное школьное пространство: Arctic school» и разрабатывает проект по улучшению спортивного пространства.