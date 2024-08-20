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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.24 12:00

Мурманские соискатели активизировались в поиске работы в преддверии осени

При этом интересно, что в Мурманской области за последний месяц были замечены сразу несколько сфер, где активность соискателей стала ниже. Так, менее активными стали мурманские медработники, финансисты, охранники, топ-менеджеры.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, что местные жители стали активнее выходить на рынок труда и откликаться на вакансии в преддверии осени. За месяц на местном рынке труда новую работу или подработку искали более 15 тысяч соискателей. Это на 3% больше, чем месяцем ранее.

В целом по стране активность тех, кто ищет работу в преддверии осени, выросла на 8,4% за месяц, а на Северо-Западе на 7%.

В приближении к конкретным регионам: чаще других в СЗФО сейчас ищут работу сейчас жители Псковской и Калининградкой областей – соискатели здесь увеличили активность на 12%. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Новгородской области, они увеличили свою активность на 11%, на третьем – соискатели из Вологодской области (по +9% новых резюме). Мурманские же соискатели тоже активно ищут работу в преддверии осени, увеличив число новых резюме на 3% (наглядно на диаграмме 1).

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Мурманской области оказались представители страховой сферы: число новых резюме за месяц здесь выросло на 19%. Также активно ищут работу на осень работники автобизнеса (+13% новых резюме). Соискатели из сферы туризма и общепита, а также индустрии спорта и красоты стали на 9% чаще искать новые места работы. Среди специалистов в массмедиа и сферы развлечений активность тех, кому нужна работа, выросла ещё на 7%. Айтишники стали выходить на рынок труда на 6% чаще.

При этом интересно, что в Мурманской области за последний месяц были замечены сразу несколько сфер, где активность соискателей стала ниже. Так, менее активными стали мурманские медработники, финансисты, охранники, топ-менеджеры.

«На рынке труда есть сезонные закономерности. В марте-апреле, как правило, работодатели активно ищут персонал, и тогда выбор вакансий огромен. Следующий «высокий сезон», когда конкуренция на рынке труда ещё не так высока, а спрос на кадры уже велик, начинается в августе-сентябре, то есть прямо сейчас.

Сложность поиска работы зависит от количества вакансий и количества кандидатов. Идеальная ситуация — когда вакансий довольно много, а кандидатов мало. Такое происходит в феврале и в августе: эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной. Многие компании к этому времени уже запланировали бюджет на год, подвели итоги прошлого года либо полугодия и точно знают, кого, зачем и на какую зарплату искать. А вот соискатели к этому времени еще отходят от праздников и отпусков. Низкая конкуренция среди соискателей помогает быстрее найти подходящее место работы.

В разгар весны или осени ситуация накаляется. Вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов. Если вам важен выбор и количество возможностей, планируйте поиск работы на март-апрель или август-сентябрь-октябрь. В мае активность работодателей в поиске снижается из-за праздников, а в июне-июле — из-за отпусков. А осень – отличное время для поиска новой работы мечты» – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме 2).

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