Назначены даты проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. СевероморскСевер помнит: Мурманская область готовится к празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.10.24 12:00

Мурманские соискатели разогревают рынок труда: люди стали чаще искать работу этой осенью

Анализ рынка труда Мурманской области показывает, что местные соискатели стали на активней в построении карьеры. Так, за последний месяц обновили свои резюме в поисках работы более 16,5 тысячи жителей региона. Это на 22% больше, чем осенью 2023 года.

Эксперты hh.ru подвели итоги месяца на рынке труда Мурманской области и выяснили, что местные жители стали чаще интересоваться новой работой и, вероятно, виной тому может быть стресс и повышенный спрос со стороны работодателей.

Анализ рынка труда Мурманской области показывает, что местные соискатели стали на активней в построении карьеры. Так, за последний месяц обновили свои резюме в поисках работы более 16,5 тысячи жителей региона. Это на 22% больше, чем осенью 2023 года.

Наиболее активными в поиске работы за последнее время оказались работники автобизнеса и автосервисов – они увеличили свою активность на рынке труда на 54%. Местные транспортники и логисты стали искать работу на 44% чаще. Далее по активности на рынке оказались кадры из сферы туризма и работники общепита (+43% новых соискателей на рынке труда).

Близко к ним расположились мурманские рабочие разных профессий, которые увеличили свою активность в поисках новой работы на 36%. Работники сектора безопасности и обслуживающие кадры стали выходить на рынок на 32% чаще. На 26% больше стали заинтересованы в работе страховые специалисты. На 24% больше разместили резюме учителя, преподаватели и другие специалисты сферы науки и образования.

Как стресс связан с увольнениями?  

Недавнее исследование hh.ru показывает, что работающие люди стали больше ценить спокойствие и комфорт на работе. Так, в ходе опроса выяснилось, что 90% опрошенных работников задумаются об увольнении на месте, где их преследует постоянный стресс сразу. Лишь 8% ответили, что стрессом их не напугать и они готовы продолжать работу, остальные затруднились ответить.

Для сравнения: в 2021 году доля тех, кто готов уволится из-за постоянного стресса, была меньше: 60% среди опрошенных. Таким образом, за несколько лет доля таких работников выросла сразу на 30%.

«Полезно посмотреть на ситуацию и в разрезе возраста: наиболее трепетными оказались молодые работники (18-24 года) – среди них сразу 77% покинуть компанию, которая им каждый день портит кровь. И вот среди 55-летних эта доля ниже (47%). Средний возраст тоже, судя по всему, не особо готов терпеть постоянный нервяк на работе: среди 35-44-летних 60% заявили, что будут искать новое место.

В разрезе профессий ещё более интересная картина: быстрее других начнут искать более спокойное место работники сферы закупок (75%), рабочие (70%) и маркетологи (70%). А вот самыми терпеливыми оказались работники сферы образования, финансов и производственники», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в макрорегионе (наглядно на диаграмме).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (12+)15:50«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)16:30«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь на заводы: мурманские предприятия стали на 10% чаще размещать вакансии для молодых-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены повышаются, доллар США стабилен к евро и иене, фунт резко дешевеет-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Минздрав России разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика