Мурманские соискатели разогревают рынок труда: люди стали чаще искать работу этой осенью

Анализ рынка труда Мурманской области показывает, что местные соискатели стали на активней в построении карьеры. Так, за последний месяц обновили свои резюме в поисках работы более 16,5 тысячи жителей региона. Это на 22% больше, чем осенью 2023 года.

Эксперты hh.ru подвели итоги месяца на рынке труда Мурманской области и выяснили, что местные жители стали чаще интересоваться новой работой и, вероятно, виной тому может быть стресс и повышенный спрос со стороны работодателей.

Анализ рынка труда Мурманской области показывает, что местные соискатели стали на активней в построении карьеры. Так, за последний месяц обновили свои резюме в поисках работы более 16,5 тысячи жителей региона. Это на 22% больше, чем осенью 2023 года.

Наиболее активными в поиске работы за последнее время оказались работники автобизнеса и автосервисов – они увеличили свою активность на рынке труда на 54%. Местные транспортники и логисты стали искать работу на 44% чаще. Далее по активности на рынке оказались кадры из сферы туризма и работники общепита (+43% новых соискателей на рынке труда).

Близко к ним расположились мурманские рабочие разных профессий, которые увеличили свою активность в поисках новой работы на 36%. Работники сектора безопасности и обслуживающие кадры стали выходить на рынок на 32% чаще. На 26% больше стали заинтересованы в работе страховые специалисты. На 24% больше разместили резюме учителя, преподаватели и другие специалисты сферы науки и образования.

Как стресс связан с увольнениями?

Недавнее исследование hh.ru показывает, что работающие люди стали больше ценить спокойствие и комфорт на работе. Так, в ходе опроса выяснилось, что 90% опрошенных работников задумаются об увольнении на месте, где их преследует постоянный стресс сразу. Лишь 8% ответили, что стрессом их не напугать и они готовы продолжать работу, остальные затруднились ответить.

Для сравнения: в 2021 году доля тех, кто готов уволится из-за постоянного стресса, была меньше: 60% среди опрошенных. Таким образом, за несколько лет доля таких работников выросла сразу на 30%.

«Полезно посмотреть на ситуацию и в разрезе возраста: наиболее трепетными оказались молодые работники (18-24 года) – среди них сразу 77% покинуть компанию, которая им каждый день портит кровь. И вот среди 55-летних эта доля ниже (47%). Средний возраст тоже, судя по всему, не особо готов терпеть постоянный нервяк на работе: среди 35-44-летних 60% заявили, что будут искать новое место.

В разрезе профессий ещё более интересная картина: быстрее других начнут искать более спокойное место работники сферы закупок (75%), рабочие (70%) и маркетологи (70%). А вот самыми терпеливыми оказались работники сферы образования, финансов и производственники», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в макрорегионе (наглядно на диаграмме).