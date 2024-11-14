Мурманские соискатели в преддверии зимы ищут работу получше и зарплату повышеМинистерство труда и социального развития Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обучения
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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.24 12:00

Мурманские соискатели в преддверии зимы ищут работу получше и зарплату повыше

Самыми активными за месяц с точки зрения поиска работы в Мурманской области оказались представители транспортного сектора и работники из сферы туризма и общепита (число новых резюме выросло на 48%), а также рабочие разных профессий (+40%). Третье место по активности в поиске работы заняли дворники, уборщики, няни и другой обслуживающий персонал (+39%).

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда за последние 30 дней и выяснили, что местные соискатели стали активней выходить на рынок труда и откликаться на вакансии в преддверии зимы. За месяц рынок труда наполнился 18 тысячью кандидатами. Активность тех, кто решил сменить работу или найти что-то получше, выросла на 27%.

Самыми активными за месяц с точки зрения поиска работы в Мурманской области оказались представители транспортного сектора и работники из сферы туризма и общепита (число новых резюме выросло на 48%), а также рабочие разных профессий (+40%). Третье место по активности в поиске работы заняли дворники, уборщики, няни и другой обслуживающий персонал (+39%).

Следом за ними увеличили свою активность представители автобизнеса (+36%), а также работники сферы безопасности (+33%). 

Стали чаще искать работу в преддверии зимних каникул бизнес-аналитики и консультанты по стратегии – они увеличили свою активность сразу на 28%. Строители и агенты по недвижимости тоже стали чаще выходить на рынок труда (+27%). Вместе с тем увеличили свою активность учителя и преподаватели (+22%), работники сектора добычи сырья (+20%). Топ-менеджеры тоже стали больше смотреть в сторону смены работы. Сферы, где активность соискателей за месяц стала меньше, включают область маркетинга и рекламы (-1% новых резюме), индустрию спорта и красоты (-11%), розничную торговлю (-12%) (наглядно на диаграмме).

При этом местное работающее население продолжает повышать свои зарплатные запросы: по итогам за месяц жители региона хотят получать не меньше 70 тысяч рублей. За год их «аппетиты» выросли на 10 тысяч рублей

 

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