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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.24 12:00

Мурманские соискатели заинтересовались рабочими профессиями: число желающих найти работу на производстве выросло на 50%

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и узнали, что соискатели региона стали более благосклонны к рабочим специальностям и на 50% чаще стали искать работу на заводах, производстве и других сферах, где востребованы рабочие.

Похожая тенденция наблюдается и в других регионах страны, а также в целом по СЗФО. Так, по сравнению с летом 2023 года россияне стали искать работу по рабочим специальностям на 39% чаще, в регионах СЗФО – на 26%. 

Среди регионов СЗФО лидирует по активности людей, желающих найти работу в качестве рабочих, Архангельская область – здесь число таких соискателей выросло по сравнению с прошлым годом сразу на 65%. Параллельно этому архангельские работодатели тоже увеличили спрос на рабочих на 29%.

Регион

Динамика резюме

Динамика вакансий

Санкт-Петербург

17%

23%

Ленинградская область

32,7%

37%

Вологодская область

36,7%

34%

Республика Коми

40,7%

34%

Калининградская область

43,6%

52%

Новгородская область

48,7%

17%

Мурманская область

50,3%

6%

Псковская область

57,5%

17%

Республика Карелия

59,5%

1%

Архангельская область

65,0%

29%

Россия

39%

24%

СЗФО в целом

26%

26%

Почему люди хотят стать рабочими?

Исследование hh.ru показывает, что на желание перейти в рабочую профессию влияют сразу несколько факторов: снижение общей удовлетворенности своей текущей работой, острый дефицит кадров в рабочих и производственных специальностях и, как следствие, рост предлагаемых зарплат для них, существенное сокращение времени на поиск работы (также на фоне дефицита и избытка вакансий).

Так, согласно исследованию hh.ru, проведенному в прошлом году, в среднем, опрошенные работники оценили удовлетворенность своей текущей профессией на 3,4 балла из 5, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны. В 2020 году респонденты оценивали свою удовлетворенность чуть выше – на 3,6 баллов.

Что касается лёгкости входа и трудоустройства в рабочих специальностях, то конкуренция среди соискателей в них сейчас на самом низком уровне – чуть выше 2 активных резюме на одну открытую вакансию рабочего (два года назад было на уровне 5).

Сколько платят рабочим?

Медиана предлагаемой зарплаты рабочему в среднем по стране сейчас достигает почти 84 тысяч рублей, это на треть выше, чем год назад. Средний уровень зарплат рабочего сегодня выше, чем у юриста (59700 рублей), бухгалтера (61300 рублей), охранника (51500). В Мурманской области средняя зарплата рабочего достигает 91740 рублей и уже обогнала доход учителя (55519), врача (67353) или даже айтишника (66903 рубля). 

В топ рабочих специальностей, на которые соискатели были бы готовы сменить профессию, по данным hh.ru, входят кондитер, пекарь, повар, швея, электрики, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист. При этом по ряду профессий респонденты стали чаще, чем, например, ещё в 2020 году, указывать, что готовы её выбрать. Это зафиксировано относительно профессии механика, наладчика, кузнеца, токаря, фрезеровщика и слесаря.

«Среди преимуществ квалифицированных рабочих специальностей 4 из 10 опрошенных hh.ru выделяют лёгкость поиска работы по специальности, немного меньше – стабильность трудоустройства, чуть больше трети - навыки, полезные в повседневной жизни, 32% - ощутимость результатов работы, каждый четвёртый – уровень зарплаты. Среди ключевых недостатков квалифицированных рабочих специальностей соискатели отмечают отсутствие карьерных перспектив (47%), уровень зарплаты (45%), низкий престиж (43%). Также респонденты отмечали среди проблем рабочих профессий: сложности поиска работы по специальности (12%) и нестабильность трудоустройства (12%)», отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.  

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