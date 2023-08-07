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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.23 10:15

Мурманские специалисты вошли в состав комиссии по подготовке к зиме в Приморском районе Запорожской области

При участии специалистов АО «Мурманэнергосбыт» было организовано первое установочное совещание с членами комиссии по подготовке к отопительному сезону 2023/2024 гг., куда вошли представители военно-гражданской администрации, коммунальных предприятий, ресурсоснабжающих организаций, образовательных и медицинских учреждений района.

Мурманчане поделились с приморцами опытом межведомственного взаимодействия и помогли составить «дорожную карту» для плавного вхождения в зиму.

«Заполярные коллеги выступают в роли «катализатора». С тех пор, как у нас появились шефы, работать стало намного проще. За два месяца мы успели многое сделать. Мурманская область для нас стала близкой и родной», – отметила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Приморского района Ирина Гайдуковская.

Даже находясь за тысячи километров, мурманчане принимают деятельное участие в работе комиссии по подготовке к новому отопительному сезону, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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