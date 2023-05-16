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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 16:00

Мурманские спортсмены – призёры всероссийских соревнований по спортивной борьбе в Гатчине и Санкт-Петербурге

Мурманские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе в Гатчине и Санкт-Петербурге.

В Ленинградской области завершились Всероссийские соревнования по спортивной вольной борьбе «Мисс Борьба». Своё мастерство на ковре гатчинской «Арены» продемонстрировали более 200 спортсменок из 23 регионов страны. За звание лучших боролись в разных весовых и трёх возрастных категориях: до 16 лет, до 18 лет и до 21 года.

Мурманскую область на соревнованиях представляли 13 воспитанниц Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва. По результатам соревнований из Гатчины северянки везут сразу четыре медали: «серебро» завоевали Валерия Ященко и Амелия Иванова, «бронзу» – Петронела Речан и Валерия Москалева.

Ранее сборная региона по спортивной борьбе показала отличный результат на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. На турнире «Белые ночи» северяне завоевали три бронзовые медали. Среди призёров – два воспитанника Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва – Егор Абрамов и Егор Депцов, а также спортсмен оленегорской спортивной школы «Олимп» Павел Петров. В традиционном турнире памяти олимпийского чемпиона Анатолия Рощина принимали участие более 250 спортсменов, представляющие широкую географию Российской Федерации, а также Беларусь, Армению и Сербию. Медали были разыграны во взрослой категории и среди юношей до 18 лет.

Спортивная борьба – достаточно популярный вид спорта. Так, в Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва этим спортивным единоборством занимаются 127 северян, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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