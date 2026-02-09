Мурманские спортсмены — в числе лучших

Первая неделя февраля выдалась богатой на спортивные достижения юных мурманских атлетов: ребята успешно выступили на соревнованиях различного уровня — от городских до всероссийских.

На первенстве России по конькобежному спорту, которое собрало более 80 сильнейших юниоров в Челябинске с 3 по 6 февраля, третье место занял воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва №4 Никита Успехов.

На первенстве СЗФО по дзюдо, состоявшемся с 5 по 7 февраля в Череповце, среди юношей и девушек до 18 лет отличились воспитанницы Спортивной школы №13. Вторые места заняли Ульяна Дмитриенко и Полина Полиэктова.

7 февраля на Южном склоне в Мурманске состоялось городское первенство по горнолыжному спорту среди мальчиков и девочек 10–11 лет. В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из Кировска, Мончегорска и Мурманска. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 4 продемонстрировали блестящие результаты: Екатерина Бабкина и Даниил Лобачков завоевали золотые медали; Алиса Гладкина — «серебро».

