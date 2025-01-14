Мурманские спортсмены достойно представляют столицу Кольского Заполярья на региональных и всероссийских соревнованиях по самбо

С открытого межрегионального турнира по самбо «Рождественская ёлка», прошедшего 11 января в Кандалакше среди юношей и девушек 2012-2014 года рождения, мурманчане привезли домой золотые, серебряные и бронзовые медали.

На Всероссийских соревнованиях по самбо, посвящённых подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, которые прошли с 9 по 12 января в городе Великие Луки, наши ребята также заняли призовые места, сообщает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29168&page=1