Мурманские спортсмены достойно выступили на соревнованиях федерального уровня

С 2 по 10 ноября в Калининграде проходило первенство Северо-Западного федерального округа по баскетболу.

Как сообщает администрация города Мурманска, наш региона на соревнованиях представляли спортсмены Спортивной школы №6 (отделение «Баскетбол»). По итогам упорной борьбы команда показала высокий результат, заняв третье место.

Тренеры команды — Владимир Меньшиков и Дмитрий Загнойко. Отличное выступление и достойное представление региона на федеральном уровне.

9 ноября в Гатчине состоялся XVI Гатчинский полумарафон, собравший 4658 участников, включая иностранных спортсменов.

Мурманчанин Андрей Янович продемонстрировал выдающийся результат, заняв почётное третье место и установив новый рекорд Мурманской области — 1 час 2 минуты 59 секунд. Кроме того, Андрей побил предыдущий рекорд самих соревнований (1:03:01).

Тренер спортсмена — Алексей Расимович Ахметов. Великолепный результат и значимое достижение для мурманского спорта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31256&page=1