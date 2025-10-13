Мурманские спортсмены показали высокий уровень на XI Кубке мира по кикбоксингу «World Cup Diamond WPKA»

В Чебоксарах на базе спортивного комплекса стадиона «Волга» прошёл XI Кубок мира по кикбоксингу «World Cup Diamond WPKA». Соревнования состоялись в рамках II Всемирных игр национальных единоборств и собрали порядка 1200 юных спортсменов из более чем 20 стран.

Сборная Мурманской области в составе 10 спортсменов завоевала шесть наград. В борьбе с сильнейшими бойцами планеты северяне выиграли две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, «World Cup Diamond WPKA» считается одним из самых престижных турниров. Данные соревнования являются важным шагом в развитии международного сотрудничества и укреплении позиций России как одной из ведущих стран в мировом кикбоксинге. Для юниоров это шанс заявить о себе, получить бесценный международный опыт.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555029/#&gid=1&pid=1