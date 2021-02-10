Мурманские спортсмены принесли команде России бронзу на пятом этапе Кубка мира по натурбану

В итальянском Лаасе завершился пятый этап Кубка мира по натурбану. Третье место в соревнованиях в заездах двухместных экипажей завоевали мурманские спортсмены Александр Егоров и Пётр Попов.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, в пятёрку сильнейших также попали Павел Поршнев и Иван Лазарев, заняв четвёртое место. В десятке лучших среди женщин – Екатерина Лаврентьева (8-е место), среди мужчин – Станислав Ковшик (9-е место) и Александр Егоров (10-е место). Также в дисциплине двухместные сани седьмыми стали Станислав Ковшик и Илья Тарасов.

Следующий, шестой этап Кубка мира по натурбану состоится сегодня.