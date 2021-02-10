Мурманская область. Арктика (16+)10.02.21 12:15
Мурманские спортсмены принесли команде России бронзу на пятом этапе Кубка мира по натурбану
В итальянском Лаасе завершился пятый этап Кубка мира по натурбану. Третье место в соревнованиях в заездах двухместных экипажей завоевали мурманские спортсмены Александр Егоров и Пётр Попов.
Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, в пятёрку сильнейших также попали Павел Поршнев и Иван Лазарев, заняв четвёртое место. В десятке лучших среди женщин – Екатерина Лаврентьева (8-е место), среди мужчин – Станислав Ковшик (9-е место) и Александр Егоров (10-е место). Также в дисциплине двухместные сани седьмыми стали Станислав Ковшик и Илья Тарасов.
Следующий, шестой этап Кубка мира по натурбану состоится сегодня.
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