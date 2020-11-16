Мурманские спортсмены приняли участие в экстремальном заплыве

Пять мурманских пловцов представили город-герой Мурманск в Черноморской эстафете «Доплыть до Победы», посвященной 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Сегодня они встретились с главой муниципального образования город Мурманск Андреем Сысоевым.

– К большому сожалению, юбилейная дата Победы совпала с такой сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Многие мероприятия отменяются, но мы как жители города-героя стараемся там, где это возможно, принимать участие, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Мурманск с радостью откликнулся на предложение Министерства спорта Крыма, мы сформировали команду. Считаю, ребята достойно выступили и отстояли честь города.

Изначально участие в экстремальном заплыве должны были принять 150 спортсменов из 15 стран. Из-за пандемии старт перенесли с апреля на осень, а иностранные участники приехали лишь из Беларуси и Казахстана. В общей сложности на старт вышли около 50 пловцов. Ежедневно группа спортсменов проходила поочередно дистанцию в 20- 25 километров . Пловцов по всему маршруту сопровождали два пассажирских катера, катера МЧС, ГИМС и транспортной полиции. Температура воды была от 15 до 19 градусов выше нуля, а воздуха 11-16 градусов.

Финиш состоялся на пляже Хрустальный в центре Севастополя. Участников встретили и наградили представители заксобрания и правительства Севастополя.