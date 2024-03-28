Мурманские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата и первенства России по савату

Соревнования по савату – французскому боксу проходили с 21 по 24 марта в Санкт-Петербурге на базе спортивного центра Межвузовского студенческого городка. Воспитанники мурманского центра образования «Лапландии» под руководством педагога Егора Головченко боролись за победу в составе сборной региона.

Лучшие результаты по итогам поединков в дисциплине «Комба» показали Максим Митяев и Сергей Бондарёнок. Максим занял первое место среди юношей 15-17 лет, Сергей – второе место среди юношей 18-20 лет.

Победители чемпионата, включая воспитанника «Лапландии», вошли в состав сборной России по савату, отмечает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru