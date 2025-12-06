Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
Мурманские спортсмены успешно выступили на главных турнирах года по фитнес-аэробике в Москве

С 1 по 5 декабря в Москве прошли ключевые соревнования спортивного сезона Федерации фитнес-аэробики России — Кубок России и Московский международный турнир «Мишка и Матрешка».

В этом году масштаб мероприятий был значительно расширен: турниры впервые состоялись на площадке многофункционального высокотехнологичного комплекса «НАВКА АРЕНА», собрав сильнейшие команды из России и других стран.

В числе участников достойно выступили спортсмены спортивной школы №12 города Мурманска, отделения «Фитнес-аэробика».

Результаты Всероссийских соревнований: команда «Фортуна», степ-аэробика, возраст 11–13 лет — 3 место (тренеры А.Н. Коровина, М.В. Прохорова); команда «Арктика», степ-аэробика, возраст 8–10 лет — 3 место (тренеры Е.А. Лупандина, Д.О. Опарина); команда «Альфа», аэробика, возраст 11–13 лет — финалисты (тренеры Е.С. Швецова, М.А. Горбачёва); команда «Аметист», аэробика, возраст 8–10 лет — финалисты (тренер А.В. Кавун).

Итоги Московского международного фестиваля: команда «Аметист», аэробика, возраст 11–13 лет — финалисты;  Мезрина Олеся, силовая аэробика, соло — 4 место; Мазнева Полина и Исаева Есения, силовая аэробика, дуэт — 4 место; команда «Арктика», степ-аэробика, 8–10 лет — 2 место; команда «Фортуна», степ-аэробика, 11–13 лет — 2 место.

Как отмечает администрация города Мурманска, выступления мурманских команд вновь подтвердили высокий уровень подготовки и стремление к новым спортивным победам.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31446&page=1

Комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
