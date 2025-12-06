Мурманские спортсмены успешно выступили на главных турнирах года по фитнес-аэробике в Москве

С 1 по 5 декабря в Москве прошли ключевые соревнования спортивного сезона Федерации фитнес-аэробики России — Кубок России и Московский международный турнир «Мишка и Матрешка».

В этом году масштаб мероприятий был значительно расширен: турниры впервые состоялись на площадке многофункционального высокотехнологичного комплекса «НАВКА АРЕНА», собрав сильнейшие команды из России и других стран.

В числе участников достойно выступили спортсмены спортивной школы №12 города Мурманска, отделения «Фитнес-аэробика».

Результаты Всероссийских соревнований: команда «Фортуна», степ-аэробика, возраст 11–13 лет — 3 место (тренеры А.Н. Коровина, М.В. Прохорова); команда «Арктика», степ-аэробика, возраст 8–10 лет — 3 место (тренеры Е.А. Лупандина, Д.О. Опарина); команда «Альфа», аэробика, возраст 11–13 лет — финалисты (тренеры Е.С. Швецова, М.А. Горбачёва); команда «Аметист», аэробика, возраст 8–10 лет — финалисты (тренер А.В. Кавун).

Итоги Московского международного фестиваля: команда «Аметист», аэробика, возраст 11–13 лет — финалисты; Мезрина Олеся, силовая аэробика, соло — 4 место; Мазнева Полина и Исаева Есения, силовая аэробика, дуэт — 4 место; команда «Арктика», степ-аэробика, 8–10 лет — 2 место; команда «Фортуна», степ-аэробика, 11–13 лет — 2 место.

Как отмечает администрация города Мурманска, выступления мурманских команд вновь подтвердили высокий уровень подготовки и стремление к новым спортивным победам.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31446&page=1