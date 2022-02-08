Мурманские спортсмены успешно выступили по итогам 2-го этапа XI зимней Спартакиады учащихся России и первенства СЗФО по биатлону

В минувшую субботу в мурманской Долине Уюта завершились соревнования XI зимней Спартакиады учащихся России и первенства Северо-Западного федерального округа по биатлону. В соответствии с действующими ограничениями соревнования прошли без присутствия зрителей.

На протяжении трёх дней за звание сильнейших сражались 135 спортсменов из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской областей, Республик Карелия и Коми, Санкт-Петербурга.

В первый день прошли индивидуальные гонки на дистанции 7,5, 10 и 12,5 км среди девушек и юношей 15-16 лет, девушек и юношей 17-18 лет. Заключительным этапом соревнований стали спринтерские гонки.

Заполярные спортсмены забрали в свою копилку шесть медалей.

В возрастной группе 15-16 лет по программе XI зимней Спартакиады учащихся России среди девушек в индивидуальной гонке на дистанции 7,5 км золото и серебро завоевали мурманчанки Анна Винокурова и Александра Мартынова соответственно.

Как сообщает региональное Министерство спорта, среди юношей на дистанции 10 км и 6 км победу одержал Алексей Матвеев.

В возрастной группе 17-18 лет по программе первенства Северо-Западного федерального округа в спринте среди девушек на дистанции 6 км бронза у Дарьи Литовченко.

Среди юношей на дистанции 7,5 км сильнейшим оказался Алексей Риве.

В общекомандном зачете лучшей была признана команда из Санкт-Петербурга, у северян серебро, бронза – у Республики Карелия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439242/#&gid=1&pid=1