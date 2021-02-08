Мурманские спортсмены завоевали «золото» и «бронзу» на Первенстве России по сноуборду

На Первенстве России по сноуборду, прошедшем в Красноярске, среди юниоров в возрасте 13-17 лет воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва показали высокие результаты в дисциплине сноупстайл. Спортсмены Никита Абозовик и Егор Шмуриков принесли в копилку региона золотую и бронзовую медали.

Пятое место в соревнованиях занял Павел Разинков, восьмым стал Александр Бельснер. Тренером всех сноубордистов является Илья Шмаков.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, в младшей возрастной группе наши спортсмены приняли участие впервые. Среди них Артём Карепин, который единственный прошёл квалификацию, стал самым младшим участником состязаний и занял восьмое место. Тренирует юного сноубордиста Ольга Рудик.