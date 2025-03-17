Мурманские стоматологи могут зарабатывать более 400 тысяч рублей в месяц

Аналитики hh.ru выяснили, как изменился спрос на стоматологов в Мурманской области за последний год, а также сколько они могут зарабатывать.

За последний год работодатели в регионе открыли более 200 вакансий для врачей-стоматологов, что на 15% меньше, чем годом ранее. При этом в целом по стране за тот же период спрос на данных специалистов вырос на 17%, а число вакансий превысило порог в 29 тысяч предложений о работе.

Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить стоматологам в Мурманской области, достигла 200 тысяч рублей, и по сравнению с показателями двухгодичной давности эта сумма выросла на 203%, или на 134 тысячи рублей. В данном случае средняя зарплата местного стоматолога на 125,2 тысячи больше среднемесячного дохода жителя региона в начале этого года (порядка 74,7 тысячи). В целом же по РФ средняя зарплата стоматолога находится на уровне 100 тысяч (+10 тысяч за год).

Кроме того, предлагаемые стоматологам в Мурманской области зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача за последний год могли рассчитывать на зарплату в 90,1 тысячи рублей в среднем, т.е. на 109,9 тысячи рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.

В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для местных зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога-ортопеда (более 1,78 млн рублей, или до 20000 $ за месяц на руки.). Чтобы претендовать на эту работу, кандидату нужно быть готовым к переезду в Казахстан, при этом компания возьмёт на себя расходы на перелёт и аренду квартиры будущего сотрудника.

Топ высокооплачиваемых вакансий для стоматологов в Мурманской области: