Мурманские строители обновляют пищеблоки в двух школах Приморского района Запорожской области

В рамках соглашения о сотрудничестве с Приморским районом Запорожской области строители из Мурманской области продолжают восстанавливать социально значимые объекты в подшефном регионе. В числе работ – обновление пищеблоков в двух образовательных учреждениях района.

Так, завершается ремонт пищеблока школы в селе Коларовка. Уже снято старое напольное покрытие, а сам пол выровнен. Помимо этого, оштукатурены стены и подготовлены оконные проёмы.

В ближайшее время строители приступят к монтажу перегородок, отделке потолков, шпаклевке, покраске и обновлению электропроводки. В здание уже завезли новое оборудование, оно будет установлено по завершению работ.

Напомним, в 2023 году специалисты из Мурманской области уже проводили работы в Коларовской школе – здесь был проведён капитальный ремонт крыши.

Как сообщает региональное Министерство строительства, кроме того, несколько недель назад бригада строителей из Мурманской области дала старт ремонтным работам в пищеблоке Елисеевской школы. По словам местных жителей, помещение находилось в плачевном состоянии и не видело капитального ремонта более 30 лет.

Сейчас там на 80% завершены демонтажные работы – строители сняли старую вентиляцию, двери, электропроводку, оборудование, сбили оставшийся кафель. На очереди – подготовка и тщательное выравнивание стен под новый кафель, после чего уже будут полностью меняться все коммуникации.

Фото: https://gov-murman.ru