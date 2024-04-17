Мурманские строители трудятся в школах подшефного района Запорожской области

В четырёх школах Приморского района Запорожской области делают ремонт, благодаря помощи Мурманской области. В школе №2 Приморска ведётся капремонт, в Елесеевской, Коларовской и Петровской школах обновляются пищеблоки.

На сегодняшний день в пищеблоке Коларовской школы бригады укладывают новую напольную плитку. В пищеблоке Петровской школы ведётся подготовка к обустройству чернового пола, завершаются штукатурные работы в помещении столовой.

В пищеблоке Елисеевской СОШ специалисты зашивают стены гипсокартоном и сооружают короба для укрытия коммуникаций.

Продвинулись работы и в Приморской школе №2. Там завершено устройство каркаса, утепление. Установлена обрешетка и ветрозащитная плёнка.

Как сообщает региональное Министерство строительства, строители из Мурманской области продолжают восстанавливать социально значимые объекты в Приморским районе в рамках соглашения о сотрудничестве с Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru