Мурманские студенты и гимназисты продолжают поддерживать бойцов на передовой

Футболки, носки, влажные салфетки и 40 окопных свечей. Последние студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий делали сами в лаборатории. Резали гофрокартон, складывали в банки определённым образом и заливали воском и парафином – всё строго по инструкции.

Кадеты МЧС России из гимназии №1 – давние друзья Народного фронта. В этот раз они принесли несколько коробок медикаментов: бинты, жгуты Эсмарха, лейкопластыри, хлоргексидин, антисептики, одноразовые простыни и ещё множество необходимых изделий. Всего – почти 300 единиц.

Не забыли гимназисты и о гигиене вдали от дома. Привезли и нательное бельё, продукты быстрого приготовления, кофе, чай и сладости.

Обе партии гуманитарного груза Народный фронт уже передал военнослужащим, выполняющим боевые задачи на херсонском направлении, а также в один из мурманских госпиталей.

