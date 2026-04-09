«Единство народов — сила России!»
Мурманские студенты и гимназисты продолжают поддерживать бойцов на передовой

Футболки, носки, влажные салфетки и 40 окопных свечей. Последние студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий делали сами в лаборатории. Резали гофрокартон, складывали в банки определённым образом и заливали воском и парафином – всё строго по инструкции.

Кадеты МЧС России из гимназии №1 – давние друзья Народного фронта. В этот раз они принесли несколько коробок медикаментов: бинты, жгуты Эсмарха, лейкопластыри, хлоргексидин, антисептики, одноразовые простыни и ещё множество необходимых изделий. Всего – почти 300 единиц.

Не забыли гимназисты и о гигиене вдали от дома. Привезли и нательное бельё, продукты быстрого приготовления, кофе, чай и сладости.

Обе партии гуманитарного груза Народный фронт уже передал военнослужащим, выполняющим боевые задачи на херсонском направлении, а также в один из мурманских госпиталей.

 

 

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
