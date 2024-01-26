Мурманские студенты обсудили планы на текущий год

Вчера, в День российского студенчества, в Молодёжном центре гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодёжных центров» с активными участниками Мурманского городского студенческого Совета встретилась заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

В ходе мероприятия молодые люди рассказали о своей деятельности и о ходе реализации городского конкурса «Студент года», а также о планах на 2024 год. В честь Дня российского студенчества от администрации города Мурманска ребята получили сувениры.

В Мурманске функционируют 14 образовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные программы. В них по очной форме обучаются почти 13000 студентов: 3758 человек по программам высшего образования, 9141 человек по программам среднего и начального профессионального образования.

Как сообщает администрация города Мурманска, городской студенческий Совет был образован 17 апреля 2000 года. В этом учебном году в его состав включены более 30 студентов из разных учебных заведений, среди них немало отличников и хорошистов, а также лауреатов стипендий губернатора Мурманской области и главы муниципального образования город Мурманск.

Во всех образовательных организациях работают органы студенческого самоуправления (студенческие советы, советы обучающихся) и студенческие объединения: научно-образовательные, волонтерские, профессиональные, патриотические, спортивные и творческие. Молодые мурманчане активно участвуют в молодёжных форумах и семинарах, интеллектуальных квизах и турнирах, патриотических, экологических и волонтерских акциях, творческих и спортивных конкурсах и фестивалях.

Администрация города Мурманска активно поддерживает талантливых студентов, лучшие поощряются именной стипендией. В 2023/2024 учебном году ее получают 42 обучающихся.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26579&page=1