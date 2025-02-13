Мурманские студенты посетили дорожную лабораторию областного учреждения

Накануне будущие специалисты отрасли дорожного хозяйства – студенты Мурманского арктического университета познакомились с работой дорожно-строительной лаборатории Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

Во время экскурсии студентам рассказали о современном оборудовании, позволяющем определять соответствие состава всех слоев дорожной одежды установленным нормам.

Специалисты лаборатории рассказали ребятам, как испытывают образцы из асфальтобетонного покрытия на требования нормативным документам. Учащиеся узнали, как проводятся испытания на колейность: в специальную установку помещается образец асфальта и при соответствующей температуре по образцу прокатывается колесо в количестве порядка 10000 циклов. Студенты также познакомились с оборудованием для испытания инертных материалов, вяжущих компонентов, входящих в состав асфальтобетонной смеси.

В процессе мероприятия, студенты получили ответы на свои вопросы, касающиеся компетентности лаборатории, важности в строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, дорожные работы в регионе в этом году будут осуществляться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/