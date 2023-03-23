Мурманские студенты продолжают бороться за звание лучшего
Очередное испытание для участников городского конкурса «Студент года» прошло на базе Центра управления регионом. Задания были подготовлены совместно с АО «Почта России» УФПС Мурманской области.
Студенты прошли профориентационное тестирование, в рамках которого определили качества, необходимые для представителей профессий, обеспечивающих работу почтового предприятия.
Как сообщает администрация города Мурманска, по результатам испытания жюри определило трёх победителей этого этапа: Владислава Цыганенко, студентка Мурманского технологического колледжа сервиса; Дарья Антипова, студентка Северо-Западного института (филиала) и Евгения Александрова, студентка Северо-Западного института (филиала).
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24646&page=1