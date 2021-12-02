Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве

IT-индустрия, экология, спорт, наука – такова лишь часть направлений, инициативы в сфере которых были предложены студентами МАГУ и МГТУ на встрече с губернатором региона Андреем Чибисом. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, встреча прошла вчера в Центре управления регионом. Её предварила экскурсия, в ходе которой ребят познакомили с устройством и функциями ЦУРа.

Разговор с губернатором состоялся в неформальной обстановке. На видеосвязи с конференц-залом находились также филиалы университетов в Апатитах и Кировске. Студенты не столько задавали вопросы, сколько сами выступали с предложениями, которые, по их мнению, могла бы поддержать региональная власть.

Так, Андрей Судов из МГТУ, победитель всероссийского IT-хакатона (форума программистов-разработчиков) «Цифровой прорыв», собрал инициативную группу по организации регионального хакатона «На Севере – кодить». Андрей считает, что привлечение мурманских компаний к мероприятию, в том числе, поможет молодым заполярным программистам найти работу в родном регионе.

Глава региона поддержал идею, отметив, что цифровизация – один из главных трендов развития Мурманской области.

«Полностью за. Считаю, что за этим настоящее и будущее. И мы направляем в сторону цифровизации, цифровой грамотности систему образования. Неважно, металлург ты, химик, горняк, врач, чиновник, – ты должен уметь с этим работать», – подчеркнул губернатор.

Никита Христофоров, студент Апатитского филиала МАГУ, предложил организовать в Мурманской области стажировку будущих специалистов в органах власти по примеру существующих аналогичных программ при правительстве г. Москвы. Инициатива также нашла поддержку у губернатора.

«Подкачка» свежими молодыми кадрами нам очень полезна. У нас очень много молодёжи работает в министерствах, они быстро карьерно растут, и программа стажировки нам, безусловно, поможет. Программу такую сделаем, это правильный подход», – сказал Андрей Чибис.

Елизавета Стеблянко, студентка МАГУ и член волонтёрского отряда «Широко шагая», задала вопрос о возможности создания в регионе центра спортивного волонтёрства. Андрей Чибис предложил особо выделить это направление в рамках деятельности областного Единого волонтёрского центра.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на протяжении часа студенты и губернатор обменялись мнениями по самым разнообразным темам – от проблем раздельного сбора мусора до травли в школьных коллективах. Все без исключения практические предложения, выдвинутые ребятами, взяты главой региона на заметку.

«Молодёжь – не только наше будущее, но и настоящее. Мы сознательно идём по пути создания в Мурманске, в регионе комфортной атмосферы для молодёжи. Чтобы не надо было искать лучшей доли за пределами Мурманской области. Поэтому такое общение всегда полезно: почувствовать людей, послушать, что им нужно, как сделать так, чтобы ребятам было интересно здесь – сегодня, завтра, послезавтра. Арктика – для молодых, сильных и активных, так было всегда», – подытожил встречу Андрей Чибис.