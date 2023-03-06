Мурманские студенты соревновались в творческих способностях

4 марта в Центре современного искусства Мурманска прошёл творческий конкурс городского первенства «Мисс и Мистер студенчество – 2023». На суд жюри были представлены номера в вокальном, инструментальном, хореографическом, оригинальном жанрах, а также в жанре художественного слова.

В выступлениях юношей и девушек оценивались эстетика, уровень мастерства, культура и техника исполнения номера. Также учитывались артистизм конкурсантов и зрелищность номера.

Как сообщает администрация города Мурманска, впереди участников ждёт интеллектуальный конкурс. В финале состоится заключительный Гала-концерт с лучшими выступлениями участников, модным показом и церемонией награждения.

Победителям будут присвоены титулы «Мисс Студенчество — 2023» и «Мистер Студенчество — 2023», а также титулы по отдельным номинациям: «Мисс и Мистер Интеллект — 2023», «Мисс и Мистер Талант — 2023».

Подробная информация о конкурсе – в официальном сообществе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24484&page=1