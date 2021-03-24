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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.21 12:30

Мурманские студенты завоевали 14 медалей по итогам международного конкурса профмастерства «ArcticSkills-2021»

Команда Мурманской области успешно выступила на соревнованиях по 14 компетенциям V международного конкурса профессионального мастерства студентов системы среднего профессионального образования стран Баренц-региона «ArcticSkills-2021». Первые места воспитанники мурманских колледжей завоевали в компетенциях «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Сварочные технологии», «Туризм», «Фотография».

«Серебро» досталось мурманским студентам в компетенциях «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Плотницкое дело», «Малярные и декоративные работы», «Саамское рукоделие». Третье место – в компетенции «Сантехнические работы» и «Оленеводство» (две бронзовые медали).

В 2021 году международный конкурс профессионального мастерства студентов системы среднего профессионального образования стран Баренц-региона «ArcticSkills-2021» впервые проходил в цифровом формате. Все мероприятия, включая церемонии открытия и закрытия, соревнования по компетенциям, транслировались в прямом эфире из четырех стран – Норвегии, России (Мурманской области), Финляндии и Швеции.

23 марта – в день проведения соревнований – одну из площадок проведения конкурса посетила заместитель губернатора Мурманской области. Представитель Кольского транспортного колледжа выступал в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

«Цель «ArcticSkills» – дать студентам возможность для развития и демонстрации профессиональных навыков, – отметила Елена Дягилева. – Соревнования – это всегда интересно, особенно, если участники хотят получить наилучшую оценку своих способностей. Для комфортного обучения и практики мы постоянно обновляем инфраструктуру организаций среднего профессионального образования, что, в свою очередь, стимулирует интерес к обучению в колледжах со стороны абитуриентов».

В качестве примера вице-губернатор привела Кольский транспортный колледж: недавно здесь впервые появился конкурс среди желающих поступить. С 1 сентября 2020 года студенты обучаются по специальностям и направлениям, которые входят в ТОП-50 наиболее востребованных в регионе.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, воспитанники Кольского транспортного колледжа регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня, в 2017 году на базе учреждения был открыт первый в Мурманской области специализированный центр компетенций – тренировочный центр для подготовки участников в чемпионатах «WorldSkills Russia» («Ворлдскиллс Россия»). Здесь же работает центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт легковых автомобилей». Студенты Кольского транспортного колледжа ежегодно сдают демонстрационные экзамены с результатами на уровень выше, чем в среднем по стране.

 

 

Комментарии

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