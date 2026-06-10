Мурманские театралы впервые участвуют во всероссийской семинар-лаборатории «Авторская сцена – 2026»

В Мурманске проходит XXXIX всероссийский семинар-лаборатория драматургов «Авторская сцена – 2026», объединивший молодых драматургов и режиссёров со всей страны с труппой актёров областного драматического театра. Проект реализуют Союз театральных деятелей РФ и Мурманский областной драматический театр в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России при поддержке правительства Мурманской области и народной программы «На Севере – жить!».

В ходе проекта актёры областного драматического театра вместе с приглашёнными режиссёрами создают эскизы новых спектаклей. Среди режиссёров-постановщиков – Карен Нерсисян, Николай Дручек, Фёдор Пшеничный, Диана Артемова, Юрий Луговых и Сергей Закутин. Художественным руководителем «Авторской сцены» в этом году стала известный российский драматург и сценарист Ярослава Пулинович из Екатеринбурга. Ярослава — один из наиболее известных современных российских драматургов, автор пьес, широко поставленных в театрах России и за рубежом, а также сценариев для кино и телевидения, лауреат премий «Голос поколения», «Дебют», «Евразия», «Новая пьеса» (в рамках «Золотой маски»), «Арлекин», «Текстура», «Долг. Честь. Достоинство», «К новому Островскому» и других.

Всего на участие в лаборатории поступило 480 пьес. В лонг-лист вошли 20 авторов, шесть из них представят свои произведения на сцене театра. Это «Катер «Счастье» Марии Культиковой (Санкт-Петербург); «Первое слово» Виктории Фроловой (Челябинск); «Как Лада, Катюша, Наташа и Оксанка писали сочинение про мечту» Ирины Крупиной (Москва); «Красная линия» Татьяны Мирошник (Москва); «Андрея никто не видел» Светланы Сологуб (Москва) и «Красная собака» Жанны Плаксиной (Челябинск).

«Совместный проект с Союзом театральных деятелей России был запланирован и начат ещё в 2025 году. Важно отметить, что «Авторская сцена» – это проект с многолетней историей, и я рада тому, что именно наш театр в 2026 году стал площадкой для проведения 39-го семинара-лаборатории. Мы гордимся тем, что Мурманский областной драматический театр звучит всё ярче на театральной карте России, всё больше поступает предложений от СТД РФ и ведущих театров нашей страны о создании и реализации совместных проектов в будущем», – отметила директор Мурманского областного драматического театра Светлана Асташенкова.

Лаборатория завершится 10, 11 и 12 июня публичными показами итоговых работ. Зрители увидят шесть эскизов спектаклей, созданных труппой театра под руководством ведущих режиссёров. Тексты авторов-участников также будут опубликованы в очередном сборнике пьес «Сюжеты», который издаёт Союз театральных деятелей РФ.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка театрального искусства – одно из важных направлений народной программы «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569226/#&gid=1&pid=1