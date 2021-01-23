Мурманские театры вновь открыты для зрителей

Сегодня, 23 января, возобновили работу театры Мурманской области. Уже в эти выходные жители и гости Заполярья смогут провести театральный вечер в долгожданном формате оффлайн.

Безопасность зрителей обеспечит соблюдение строгих правил: рассадка в шахматном порядке и загрузка залов на 50%, соблюдение масочного режима, график дезинфекций и проветриваний, а также бесконтактный способ продажи билетов.

Мурманский областной театр кукол открывается спектаклем «Кошкин дом» и интерактивным спектаклем-игрой по стихам Агнии Барто «Барто пожаловать».

Мурманский областной драматический театр возобновил работу премьерой музыкальной сказки «Золотой цыпленок» по пьесе Владимира Орлова в постановке Екатерины Сенченко. Также в эти выходные состоится показ спектакля «Эти свободные бабочки» по пьесе Л. Герше.

Драматический театр Северного флота встретит зрителя спектаклем «Страсти по-итальянски» – актерской игрой-фантазией по мотивам пьес современных итальянских драматургов.