Мурманские топ-менеджеры выбирают спорт и эзотерику, работники продаж предпочитают путешествия. Какие ещё хобби указывают соискатели в 2021 году

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали, какие хобби указывают в резюме жители Мурманской области и как интересы сказываются на профессиональной сфере.

Упоминания об увлечениях встречаются в 2% резюме, обновленных соискателями из Мурманской области с начала 2021 года. Чаще всего свою сферу интересов или хобби раскрывают специалисты сферы продаж - на них приходится 15% от общего числа всех упоминаний о хобби в резюме и представители высшего менеджмента (11%). Также в 8% резюме соискатели из сфер административного персонала и производства рассказывают работодателям о своих увлечениях. В основном речь идёт о кандидатах с опытом работы более 6 лет (80%). Соискателей без профессионального стажа насчитывается не больше 4%. Примечательно, что подавляющее большинство работников, указывающих в резюме какие-либо увлечения - мужчины (60%).

Реже всего (менее 1% от всего объема резюме) про свои интересы и хобби упоминают госслужащие, работники в сфере инсталляции и сервиса, консультанты, специалисты по страхованию, рабочий персонал, а также сотрудники спортивных клубов и салонов красоты.

Самое популярное хобби в резюме у жителей Мурманской области - это спорт (44% от всех резюме, в которых есть упоминания об увлечениях). Заниматься физической нагрузкой любят представители высшего менеджмента (17%), а также соискатели в сфере продаж (16%), производственные рабочие (9%) и административный персонал (8%). Большая часть соискателей, указавших спорт как свое хобби, имеют рабочий стаж более 6 лет.

Второе по популярности хобби в резюме у жителей Мурманской области, несмотря на закрытые границы с другими странами из-за пандемии коронавируса – это путешествия (39% от всех, в которых есть упоминания об увлечениях). Исследовать другие города и страны любят представители сферы продаж (12%), административный персонал (9%), бухгалтеры и высший менеджмент (по 7%). Интересно, что женщины чаще указывали в своих резюме увлечение путешествиями и туризмом, чем мужчины.

Также лидерами по числу упоминаний в резюме в качестве хобби стали: чтение книг (29%), футбол (20%) и рисование (18%). Указывают, что любят рисовать в свободное время, начинающие специалисты и студенты (16%), представители сферы искусства, развлечений и масс-медиа, науки и образования, а также специалисты по продажам.

Признаются, что играют в футбол, транспортники, ИТ-специалисты, работники сферы продаж и начинающие специалисты, студенты.

Также 11% соискателей в Мурманской области в качестве хобби выбрали теннис - им чаще всего увлекаются работники в сфере продаж и начинающие специалисты, студенты, еще 6% соискателей отмечают, что не прочь провести свободное время за компьютерными играми - данное хобби чаще всего указывали в своих резюме мужчины. Также, как оказалось, 4% соискателей играют на гитаре.

К числу более редких хобби работников из Мурманской области можно отнести эзотерику (1,2%) - её чаще всего указывали в своих резюме представители высшего менеджмента и сферы искусства, развлечений и масс-медиа, а также астрологию (0,2%).