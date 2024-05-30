Мурманские «тошнотики», беляши и блины с крабом: определены блюда-победители по количеству проданных порций фестиваля «Вкус Арктики»

С 24 по 26 мая в сердце города Мурманска, на улице Воровского, состоялся V гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представила меню арктической кухни, в котором широко используются локальные продукты.

В рамках мероприятия на открытой кухне прошли гастрономические представления. Ведущие рестораторы региона представили своё фестивальное блюдо и рассказали его историю, рецепт и провели зрелищные кулинарные мастер-классы. Шефы готовили пельмени с треской и лососем, блинчики с крабом, вафли с рваной олениной, дирстроганов, тушёную оленину с овощами и лапшой, помакуху с палтусом и треской, заебуриху поморскую рыбную, солоники с морошкой, свиток с олениной и легендарные мурманские рыбные пирожки.

Свой мастер-класс представили также студенты-повара Мурманского индустриального колледжа, осваивающие курс «Арктическая кухня». Ребята под руководством опытного педагога приготовили сёмгу арктическую под сливочно-апельсиновым соусом и брусничный квас. Кроме того, юные повара получили прекрасный опыт, присоединившись к командам рестораторов-участников гастрономического фестиваля.

По итогам трёх дней работы площадки выявлены фестивальные блюда-победители по количеству проданных порций в разных ценовых категориях.

Очевидным лидером в категории блюд до 100 рублей стали рыбные пирожки, легендарные мурманские «тошнотики». В категории блюд, стоимостью от 100 до 350 рублей, победу одержали беляши с крабом, уже успевшие полюбиться мурманчанам. В верхнем ценовом сегменте (от 350 до 500 рублей) с огромным отрывом победили блины с крабом.

Также выявлены победители в категории «фестивальный напиток». Самым популярным горячим напитком стал арктический чай с брусникой, а холодным – морошковый лимонад.

В этом году рестораторы вновь поддержали идею экологически ответственного отношения к потреблению. Традиция родилась в регионе в 2022 году, по итогам года экологически ответственного туризма. Всем, кто приходил со своей кружкой, напиток продавали по специальной цене. Использование собственной посуды позволило сократить количество мусора на фестивале. Рестораторы, регулярно предлагающие гостям напитки по специальной цене, отметили более высокий спрос на данные позиции.

В рамках фестиваля для северян традиционно работал офис Туристского информационного центра Мурманской области, где жители и гости города смогли узнать о популярных туристических программах, приняли участие в лотерее, а также ответили на вопросы анкет. Три фестивальных дня жители и гости региона делились своим мнением и опытом по четырем темам: «Путешествия по региону», «Арктическая кухня», «Большие событийные мероприятия и фестивали» и «Фестиваль «Вкус Арктики».

Тематические опросы заполнили более 2000 человек, благодаря чему смогли принять участие в розыгрыше подарков, подготовленных рестораторами, туроператорами, отельерами и объектами туристского показа. Среди них – сертификаты на получение уникального туристического сувенира «Паспорт полярника», путешествия по Мурманской области, ночи в лучших отелях региона, гастрономические сувениры, а также фирменные сувениры «На Севере – отдыхать» и многое другое. «Вкус Арктики» – гастрономический фестиваль, поэтому к каждому подарку прилагался купон на бесплатное фестивальное блюдо у одного из рестораторов-участников.

Более того, на фестивале предлагалась разнообразная сувенирная продукция от партнёров фестиваля и мастеров-победителей ежегодного регионального конкурса «Сувенир года. Арктика». Гостями фестиваля было приобретено свыше 1000 сувениров, отражающих дух и специфику Мурманской области.

Также на фестивале работала арктическая почта, где все желающие могли отправить своим близким эксклюзивные памятные открытки из Арктики. Всего за три дня было отправлено более 1000 открыток, практически во все регионы нашей страны.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, одним из итогов работы гастрономического фестиваля станет каталог фестивальных блюд, в котором будет собрана информация об истории и рецептах блюд, а также где их можно попробовать после завершения фестиваля. Каталог будет размещён на региональном туристическом портале Murmansk.travel и в одноименном телеграм-канал.

Фото: https://gov-murman.ru