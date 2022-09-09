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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.22 12:00

Мурманские транспортники заключили меморандумы о сотрудничестве с производителями транспорта Республики Беларусь

Делегация правительства Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса работает в Республике Беларусь. Вчера глава региона посетил ряд промышленных предприятий по производству транспорта, расположенных в Минске.

Один из них – завод «Белкоммунмаш». Предприятие обеспечивает полный цикл производства колесного и рельсового транспорта – от идей до ходовых испытаний: троллейбусов, электробусов, трамваев, электрогрузовиков. В декабре 2021 года в рамках сотрудничества в Мурманск были поставлены 5 троллейбусов. В 2022 году также планируется закупка новой техники.

«В регионе мы реализуем масштабную программу по модернизации общественного транспорта. В этом вопросе мы будем ориентироваться на партнерство с Республикой Беларусь. Важно, что здесь есть разработки по созданию транспорта для северных регионов», – отметил губернатор.

В присутствии главы региона Андрея Чибиса был подписан Меморандум между ОАО «Белкоммунмаш», АО «Электротранспорт города Мурманска» и ООО «Автотехкомплект». Цель – сотрудничество в части модернизации транспортной инфраструктуры в столице Кольского Заполярья в 2022 и 2023 гг. Соглашение также предполагает возможности применения на маршрутах города Мурманска троллейбусов с увеличенным автономных ходом модели 32100D.

Кроме того, Андрей Чибис посетил ОАО «Минский автомобильный завод». Компания специализируется на выпуске грузовой, пассажирской, прицепной и специальной техники. В ходе посещения был подписан Меморандум о намерениях в части модернизации транспортной инфраструктуры города региона между ОАО «МАЗ», АО «Мурманскавтотранс» и ООО «Автотехкомплект».

«Меморандумы, которые сегодня были подписаны, имеют большое значение для развития партнерских отношений», – заключил губернатор.

Представители руководства компании ОАО «МАЗ» выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве и отметили, что сделают всё возможное, чтобы обеспечить регион качественным, современным транспортом, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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