Мурманские туроператоры покоряют Бангкок

Туроператоры Мурманской области при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и регионального Центра поддержки экспорта участвуют в международной выставке «Thai International Travel Fair (TITF 2024)». Она проходит в Бангкоке с 25 по 28 января.

«Thai International Travel Fair (TITF 2024)» – это крупнейшая выставка в Королевстве Таиланд с чётким акцентом на туризме, предоставляющая доступ к крупнейшим туристическим рынкам по всему миру. Организатором мероприятия традиционно выступает тайская ассоциация туристических агентств.

В «TITF 2024» участвуют представители национальных и региональных туристических компаний, отелей, курортов, авиакомпаний, туристические агенты, туроператоры, представители агентств по прокату автомобилей, организаторы круизов, страховые агенты, поставщики туристического оборудования.

На выставке за четыре дня ожидается более 350 тысяч посетителей.

Мурманскую область на стенде представляют четыре компании-туроператора из Кольского Заполярья: ООО «Визит Мурманск», ООО «Кольский край», ООО «Тур на Кольский» и ООО «Привет Раша». На текущий момент уже были проведены переговоры с потенциальными партнерами из Бангладеша, Сингапура, Пакистана, Турции, Индии и Таиланда.

Более того, для одной из компаний – ООО «Визит Мурманск» – работа в Таиланде началась ещё в среду. Накануне открытия выставки организаторы провели марафон B2B-встреч, в котором приняло участие более 300 представителей туристических компаний со всего мира, в том числе из стран Африки и Азии.

Что важно: Центр поддержки экспорта Мурманской области при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области взял на себя затраты за аренду выставочной площади и застройку коллективного стенда, включая разработку дизайн-проекта, а также работу переводчиков. Представители туристической сферы Кольского Заполярья оплатили проезд и проживание.

Как сообщает региональное Министерства развития Арктики и экономики, участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных выставках реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке.

Фото: https://gov-murman.ru