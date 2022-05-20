21 мая в Мурманске состоится общегородской субботник по санитарной очистке берегов водоёмовСамый северный Сабантуй пройдёт в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.05.22 13:30

Мурманские творческие проекты представили на Первой Всероссийской литературной мастерской

Проекты в сфере литературного творчества, организованные в Мурманской области, были представлены в Москве на Первой Всероссийской литературной мастерской.

Первая Всероссийская литературная мастерская – это самое масштабное в стране литературное мероприятие, организованное Ассоциацией союзов писателей и издателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мастерская собрала более 200 начинающих литераторов и известных писателей из всех регионов страны – от Чукотки до Калининграда. В мероприятиях приняли участие ведущие современные литераторы и другие деятели культуры, которых приветствовали советник президента РФ Владимир Толстой, первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы РФ писатель Сергей Шаргунов.

Мурманскую область на мастерской представил северный поэт и прозаик Илья Виноградов. Он стал участником семинара для организаторов литературного процесса, собравшего создателей крупнейших литературных фестивалей и форумов в разных регионах. Презентация Ильи Виноградова была посвящена литературному форуму-фестивалю «Капитан Грэй», который проводится в Кольском Заполярье областным отделением Союза писателей России при поддержке Министерства культуры региона.

«Было приятно осознать, что наш фестиваль «Капитан Грэй» уже известен далеко за пределами региона и многие литераторы хотят стать его участниками», – отметил Илья Виноградов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, участники литературной мастерской познакомились и другими проектами, которые проходят в Мурманской области. Творцы со всей России увидели ролик о первом литературном арктическом пленэре «Поэтическое место силы» и предложили проводить подобные мероприятия в других регионах страны.

В рамках мастерской также была представлена Всероссийская арктическая литературная премия имени В.С. Маслова. Напомним, что премия была учреждена в 2021 году Губернатором Мурманской области и Общероссийской общественной организацией «Союз писателей России». В этом году вручение премии состоится в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры на торжественной церемонии, которая пройдёт 24 мая в Мурманской областной научной библиотеке. Кроме того, большой интерес у участников мастерской вызвала разработанная властями Мурманской области субсидия творческим союзам – уникальный для России инструмент поддержки профессиональных творческих деятелей.

Фото: https://vk.com/wall-139605315_18568?z=photo-139605315_457261281%2Fwall-139605315_18568

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 9 по 15 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионе стоимость проездного для детей из многодетных семей снижена в 2 раза: для учета изменений в системе пополнять их рекомендуют с 23 мая-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул на 4,04 рубля, доллар обвалился почти на 3,52 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика