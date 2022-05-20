Мурманские творческие проекты представили на Первой Всероссийской литературной мастерской

Проекты в сфере литературного творчества, организованные в Мурманской области, были представлены в Москве на Первой Всероссийской литературной мастерской.

Первая Всероссийская литературная мастерская – это самое масштабное в стране литературное мероприятие, организованное Ассоциацией союзов писателей и издателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мастерская собрала более 200 начинающих литераторов и известных писателей из всех регионов страны – от Чукотки до Калининграда. В мероприятиях приняли участие ведущие современные литераторы и другие деятели культуры, которых приветствовали советник президента РФ Владимир Толстой, первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы РФ писатель Сергей Шаргунов.

Мурманскую область на мастерской представил северный поэт и прозаик Илья Виноградов. Он стал участником семинара для организаторов литературного процесса, собравшего создателей крупнейших литературных фестивалей и форумов в разных регионах. Презентация Ильи Виноградова была посвящена литературному форуму-фестивалю «Капитан Грэй», который проводится в Кольском Заполярье областным отделением Союза писателей России при поддержке Министерства культуры региона.

«Было приятно осознать, что наш фестиваль «Капитан Грэй» уже известен далеко за пределами региона и многие литераторы хотят стать его участниками», – отметил Илья Виноградов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, участники литературной мастерской познакомились и другими проектами, которые проходят в Мурманской области. Творцы со всей России увидели ролик о первом литературном арктическом пленэре «Поэтическое место силы» и предложили проводить подобные мероприятия в других регионах страны.

В рамках мастерской также была представлена Всероссийская арктическая литературная премия имени В.С. Маслова. Напомним, что премия была учреждена в 2021 году Губернатором Мурманской области и Общероссийской общественной организацией «Союз писателей России». В этом году вручение премии состоится в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры на торжественной церемонии, которая пройдёт 24 мая в Мурманской областной научной библиотеке. Кроме того, большой интерес у участников мастерской вызвала разработанная властями Мурманской области субсидия творческим союзам – уникальный для России инструмент поддержки профессиональных творческих деятелей.

Фото: https://vk.com/wall-139605315_18568?z=photo-139605315_457261281%2Fwall-139605315_18568