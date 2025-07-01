Мурманские участницы прошли обучение в летней школе «Меганом»

Две представительницы Мурманской области приняли участие в летней школе Академии творческих индустрий «Меганом», посвящённой 90-летию театрального актёра и режиссёра Олега Табакова. Мероприятие проходило с 12 по 18 июня в Судаке, собрав талантливых и креативных людей со всей страны.

«Очень рада, что мне выдалась возможность попасть на территорию арт-кластера «Таврида» и стать участником летней школы, посвящённой 90-летию театрального актёра и режиссёра Олега Табакова. Насыщенная программа, лекции от опытных наставников, решение практических задач, творческая атмосфера и компания единомышленников – это пространство невероятной свободы, творчества и профессионального роста», – отметила участница Арт-школы режиссуры событий Софья Бодрова.

Алёна Бадёнкина из Арт-школы «Земский работник культуры» отметила, что «Таврида.АРТ» – это место безграничного вдохновения, творческих и открытых людей, компетентных и отзывчивых спикеров, интересных лекций и увлекательных мастер-классов.

«С коллегами мы делились своим опытом работы в проведении мероприятий, ведении творческих коллективов и госпабликов. В свой посёлок Африканда я вернулась с новыми идеями, вдохновением и готовым грантом, который в ближайшее время буду подавать», – поделилась она.

Летняя школа «Меганом» стала площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и вдохновения для дальнейшей творческой деятельности. Участницы из Мурманской области вернулись домой с новыми идеями и планами, готовые внести свой вклад в развитие культуры региона.

Дополнительная информация о летних школах «Меганом» доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549559/#&gid=1&pid=2