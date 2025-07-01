1000 участников «ЭЛ5-Энерго Трейла» запустили генератор молодой энергии1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 15:30

Мурманские участницы прошли обучение в летней школе «Меганом»

Две представительницы Мурманской области приняли участие в летней школе Академии творческих индустрий «Меганом», посвящённой 90-летию театрального актёра и режиссёра Олега Табакова. Мероприятие проходило с 12 по 18 июня в Судаке, собрав талантливых и креативных людей со всей страны.

«Очень рада, что мне выдалась возможность попасть на территорию арт-кластера «Таврида» и стать участником летней школы, посвящённой 90-летию театрального актёра и режиссёра Олега Табакова. Насыщенная программа, лекции от опытных наставников, решение практических задач, творческая атмосфера и компания единомышленников – это пространство невероятной свободы, творчества и профессионального роста», – отметила участница Арт-школы режиссуры событий Софья Бодрова.

Алёна Бадёнкина из Арт-школы «Земский работник культуры» отметила, что «Таврида.АРТ» – это место безграничного вдохновения, творческих и открытых людей, компетентных и отзывчивых спикеров, интересных лекций и увлекательных мастер-классов.

«С коллегами мы делились своим опытом работы в проведении мероприятий, ведении творческих коллективов и госпабликов. В свой посёлок Африканда я вернулась с новыми идеями, вдохновением и готовым грантом, который в ближайшее время буду подавать», – поделилась она.

Летняя школа «Меганом» стала площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и вдохновения для дальнейшей творческой деятельности. Участницы из Мурманской области вернулись домой с новыми идеями и планами, готовые внести свой вклад в развитие культуры региона.

Дополнительная информация о летних школах «Меганом» доступна по ссылке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549559/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
30.06.25 15:44
Как я только жил до этого проекта?
Комментарий к новости:1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
Д.О Вернер
28.06.25 21:41
Хорошо, что не забываем Беларусь. А что нынче с нашими соседями по Северному Колотту? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5% D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A% D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
Комментарий к новости:В Нижнем Новгороде подписан план мероприятий реализации Соглашения о сотрудничестве Мурманской областной Думы с Могилевским областным Советом депутатов
Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)19:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)3 из 10 работодателей готовы индексировать оклады в ближайшее время, 6 из 10 повышали зарплаты менее полугода назад-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к иене и фунту стерлингов, незначительно растёт в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Проект по обновлению системы теплоснабжения Умбы в Мурманской области вошёл в топ на Евразийском экономическом форуме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»