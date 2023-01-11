Мурманские учёные разработали технологию инновационного косметического крема

Первый в Мурманской области инновационный косметический крем с натуральными эвтектическими экстрактами получил запоминающееся название «ЦВЕТЪЯВР. Иван-чай». Его разработала команда учёных компании «Экстракты Цветов» во главе с сотрудником Кольского научного центра РАН Никитой Цветовым.

В основе технологии новой косметической продукции стали натуральные эвтектические экстракты. Разработку поддержали Фонд содействия инновациям, фонд «Сколково», Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области и ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

Сырьём для извлечения полезных веществ стал иван-чай, который был собран на Кольском полуострове.

Как отмечает Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, «Цветъявр» соответствует стандартам «зелёной химии» и уже имеет популярность у покупателей.

Фото: https://gov-murman.ru