Мурманские учёные совместно с белорусскими коллегами разрабатывают исследовательские проекты

Сотрудники Мурманского арктического государственного университета совместно с коллегами из Национальной академии наук Беларуси обсуждают совместные исследования и пути финансирования работ в 2022 году. Это стало возможным благодаря сотрудничеству университета с Белорусским национальным техническим университетом, Республиканским Центром полярных исследований Белоруссии и Белорусской антарктической экспедицией.

В ноябре этого года представители МАГУ выступили в Минске на XIX Международной научно-практической конференции «Безопасность промышленного предприятия: инженерные и управленческие решения». Её организатором выступил Белорусский национальный технический университет. Мероприятие собрало порядка 20 организаций из 5 стран мира.

В БНТУ мурманские учёные не впервые, белорусский университет выступает партнёром МАГУ – международное сотрудничество завязалось с совместной работы с Факультетом горного дела и инженерной экологии БНТУ. Научные сотрудники МАГУ – международного информационно-аналитического центра междисциплинарных исследований развития АЗРФ – Екатерина Румянцева и Георгий Гогоберидзе выступили с докладом об оценке рисков арктического природопользования на основе матричного подхода. Доклад привлёк значительное внимание своим методическим подходом и возможностями применения, в том числе для водных объектов Республики Беларусь. В дискуссии приняли участие как экономисты, так и учёные в области технических наук.

На состоявшихся после конференции встречах с представителями БНТУ обсуждались вопросы расширения сотрудничества двух университетов, с выходом на сетевую форму реализации совместных образовательных программ и возможностью выдачи обучающимся двойных дипломов, проведение совместных мероприятий и подачи совместных научных проектов по приоритетным направлениям исследований.

Во время рабочего визита в Беларусь у представителей МАГУ также состоялась рабочая встреча с руководством Республиканского Центра полярных исследований Белоруссии, представителями Национальной академии наук Беларуси и Белорусской антарктической экспедиции. С белорусской стороны значительный интерес был проявлен к возможностям совместных исследований в таких областях как физика атмосферы полярных регионов и климатология, полярный туризм и урбанистика, биотехнологии, полярная экология и природоохранный инструментарий, с учётом использования современной лабораторной базы МАГУ. Большая заинтересованность была высказана также по вопросам стажировок молодых учёных Беларуси в МАГУ по направлениям совместных работ, а также участия студентов и аспирантов Республики Беларусь в полевых работах, проводимых МАГУ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, со стороны Национальной академии наук Беларуси и Центра полярных исследований отмечено, что развитие арктической направленности в научной сфере имеет значительную поддержку в Республике Беларусь, однако пока не дают желаемого эффекта. В этой связи выражено мнение, что развитие тесного взаимовыгодного и конкретного сотрудничества с МАГУ даст толчок для развития исследований полярной арктической направленности, что сделает возможной аргументированную подачу заявки Республики Беларусь на вхождение в состав Арктического Совета, в котором в настоящее время председательствует Российская Федерация.

«Белорусские учёные имеют огромный научный потенциал, который возможно задействовать для решения важнейших научных задач, – прокомментировала сотрудничество с Белоруссией Мария Князева, проректор по научно-исследовательской работе МАГУ. – Коллаборация с учёными Белоруссии позволит в значительной мере продвинуться в вопросах изучения Арктики, в том числе в ранее не проводимых нами исследованиях. Объединяя наши ресурсы, мы с большей вероятностью достигнем научного успеха и дадим ответы на глобальные вызовы науки, которые стоят перед учёными наших стран».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432303/#&gid=1&pid=1