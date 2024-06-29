Мурманские учителя вышли в финал конкурса «Готовим лучших!»

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского учительского конкурса на лучшую практику преподавания статистики в школах.

Как сообщает Мурманскстат, в финал конкурса вышли пять педагогов: по два из Мурманской и Ростовской областей, а также Иркутской области. Наш регион представляют учителя Воробейчикова Елена Сергеевна и Микова Ольга Валерьевна.

В августе финалистам конкурса предстоит выступить с презентациями уроков по статистике в режиме онлайн. После заключительного этапа будут подведены итоги Всероссийского конкурса педагогического мастерства.

В Мурманской области отмечается растущее внимание к миру статистики. Наш регион неоднократно демонстрировал успехи на всероссийском уровне, а в 2024 году занял первое место в номинации «Учимся собирать статистические данные» Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд».

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240827%2Falbum-188169427_00%2Frev