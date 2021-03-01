Мурманские управляющие компании качество очистки дворов от снега будут подтверждать с помощью фотофиксации

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора сегодня утром собрал оперативный штаб по уборке территорий и организации вывоза снега. В онлайн-режиме в нём приняли участие руководители управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома в областном центре.

В центре внимания – особенно проблемные дворовые территории, где застревали автомобили скорой помощи, а также те, где своевременно не очищаются контейнерные площадки ТБО.

Глава администрации потребовал объяснений по каждому конкретному адресу и обозначил сроки очистки дворовых проездов.

Отчитываться управляющие компании будут с фотоматериалами о проведённых работах.