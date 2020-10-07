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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.20 12:30

Мурманские волейболистки из МАГУ завоевали серебро на Всероссийском чемпионате студенческого спорта

В Казани состоялся Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.ФЕСТ», в рамках которого прошел суперфинал проекта «Чемпионат АССК России 2019-2020». Мурманскую область под руководством тренера Александра Чунина представила женская команда МАГУ по волейболу и по итогам соревнований заняла второе место.

На торжественной церемонии открытия председатель АССК России, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева зачитала приветственное обращение Президента России Владимира Путина.

«В нашей стране студенческий спорт имеет богатую историю и замечательные традиции. Мы по праву гордимся успехами и достижениями юных атлетов, той значимой ролью, которую играют студенческие спортивные клубы, другие объединения в продвижении в обществе, особенно среди молодёжи, ценностей физической культуры и здорового образа жизни», – отметил в обращении Владимир Путин.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, втечение четырёх дней более 2000 представителей студенческих спортивных клубов со всей страны соревновались в таких видах спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис. Также они принимали участие в обширной образовательной программе и разнообразных активностях, подготовленных организаторами фестиваля.

В рамках мероприятия прошел и открытый диалог «Лайфхаки по взаимодействию с государственными органами власти», участником которого стал министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов.

«Крутая идея и целеустремленность – другого рецепта реализовать свой проект нет. Надо искать «своих» людей, которые поверят в твою идею. И если у вас будет крутая, проработанная идея – любой человек, который за развитие, за инициативу, вас поддержит», – отметил Денис Клебанов.

Чемпионат АССК России – это Всероссийский молодёжный спортивно-массовый проект, направленный на развитие внутренних турниров в высших и средних учебных заведениях в масштабе страны на основе самых доступных и популярных видов спорта в студенческой среде.

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